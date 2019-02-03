شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 10 آلاف تذكرة في ساعة لحفل هذا الفنان في السعودية والان مع التفاصيل

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية للمرة الثانية، والمقرر له يوم الجمعة الموافق 22 فبراير الجاري، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة. ونجحت الهيئة العامة للثقافة في بيع أكثر من 10 آلاف تذكرة في أقل من ساعة، بعد طرحها في 1 فبراير عبر الموقع الرسمى للهيئة المنظمة. وبدأت أسعار التذاكر من 375 ريالًا سعوديًا للدرجة C ، و575 ريالًا سعوديًا للدرجة B ، و875 ريالًا للدرجة A، مع تقسيم فئات الـ VIP لفئتين الأولى بـ 1475 والثانية بـ 1750 ريالًا سعوديًا.

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