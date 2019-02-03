ماجدة الرومي: أحبّه بشدّة!

نقلنا لكم – بتجـــــــرد: عبّرت الفنانة ماجدة الرومي عن محبها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإعجابها بشخصه، وذلك بعدما أحيت حفلتها الأخيرة في العاصمة الإدارية الجديدة في فندق الماسة في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر.

وقالت الرومي في حوار لها مع جريدة “أخبار اليوم”: “السيسي إنسان صادق ورأيته مرتين، وهذا الوجه يوحي لي بالطيبة المصرية والصدق والصلاة، والله أعطاه القبول، ومصر عظمة التاريخ وعظمة شعب حققت المستحيل”.

وتابعت: “ومصر هي عبور عام 1973، وأنا واقفة على المسرح أتحدث للرئيس كان كل هذا يدور في ذهني بالفعل صليت كثيرا لمصر، لأنني خسرت الكثير في الظلمة التي عايشتها في حروب لبنان، واليوم أشهد النور وأنا مع السيسي والتفاف الشعب حوله ومع توجهاته”.

وأكدت الرومي أنها “تحبّ السيسي بشدة” لأنه “كان على دراية تامة بالمؤامرات السياسية التي تحاك ضدّ مصر والمصريين بل والعالم العربي”.

واختتمت قائلة: “هيبتكم من هيبة مصر وشموخكم من شموخ مصر”، كما أشادت بالقوات المسلحة المصرية وسط تصفيق الحضور”.

والجدير بالذكر أن الرومي تأتي مشاركتها في هذا الاحتفال في العاصمة الإدارية الجديدة ضمن المبادرة التي أطلقها السيسي تحت عنوان مبادرة “نور حياة” التي ينفذها صندوق “تحيا مصر”، وهذا الاحتفال هو الثاني لها بعد احتفالها السابق في محافظة العلا في السعودية ضمن مهرجان “شتاء طنطورة”.