أريانا غراندي تتلقّى عارضًا ماليًا مغريًا.. فما المقابل؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: ذكرت تقارير إعلامية أن المغنية الأميركية الشابة أريانا غراندي تلقت عرضًا ماليًا مغريًا، للتخلص من وشمها الجديد الذي أثار جدلًا منذ الأسبوع الماضي.

ولاحظ معجبو غراندي وجود وشم ياباني على كفّ يدها، كان من المفترض أن يعني “7 Rings”، على اسم أغنيتها المنفردة الجديدة، ولكن عند ترجمته إلى الإنكليزية، اتّضح أنه يعني “Japanese style BBQ grill”.

وحاولت غراندي (25 عاما) أن تصلّح وشمها بإضافة أحرف يابانية، ولكن زادت الأمر سوءًا، وأصبح الوشم يحمل اسم “Japanese BBQ finger”.

وبحسب موقع “تي إم زي” الأميركي، فإن شركة متخصصة في إزالة الوشوم والشعر، أرسلت عرضا لأريانا غراندي، وهو تلقيها مبلغ مليون دولار ونصف المليون، مقابل إزالتها وشمها المثير للجدل، ونشرها منشورًا شهريًا عن الشركة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عام كامل.

ولكنّ المغنية الشابة خرجت لتنفي صحة التقرير عبر حسابها على “تويتر”، وغردت بطريقة طريفة قائلة: “سأدفع لكم جميعًا مليون دولار لكي تتركوني في حالي”.