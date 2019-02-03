ميغان ماركل تنجو من موقف محرج أمام الكاميرات – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: زارت دوقة ساسيكس ميغان ماركل مسرح بريستول أولد فيك مع زوجها الأمير هاري، وتحدّت الطقس الرطب والاجواء الصعبة التي كادت تضعها في موقف محرج التقطته عدسات المصورين.

واختارت لهذه الزيارة فستانا طويل الأكمام والذي كانت ترتديه تحت معطف أسود وحذاء من علامات تجارية معروفة. وأظهرت الصور موقفاً لا تحسد عليه ماركل وكان سيحصل معها، بسبب اقتراب حافة معطفها من بركة ماء صغيرة كانت خلفها لولا أن مساعدتها الخاصة إيمي بيكيريل تداركت الوضع.

واللافت أن ماركل لم تكن منزعجة من الموقف، بل وعلى العكس نجحت في تخطي الامر بأسلوب سلس وأكملت زيارتها بابتسامة وتفاعلت مع الموجودين بطريقة مميزة، لنيل إعجاب الصحافة البريطانية التي لا تملّ من انتقادها وتوجيه التعليقات القاسية لها.