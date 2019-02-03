الموت يفجع أماني السويسي

متابعة بتجــــــــــــرد: خطف الموت والد نجمة ستار أكاديمي أماني السويسي، السيد مصطفى السويسي. وقد أعلنت الفنانة التونسية الخبر يوم السبت من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت على انستغرام صورة أرفقتها بتعليق جاء فيه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي السيد مصطفى السّويسي، اللهم تغمده برحمتك وعفوك واسكنه فسيح جناتك واغفر له ولجميع موتى المسلمين إن لله وإن إليه راجعون”.

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