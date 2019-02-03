كارول سماحة تطير إلى أوكرانيا

متابعة الخليج 365: تسافر النجمة اللبنانية كارول سماحة خلال الساعات المقبلة إلى أوكرانيا استعدادًا لإحياء حفل غنائي كبير في دار الأوبرا الوطنية هناك.

الحفل تقيمه كارول سماحة بدعوة رسمية من إدارة Lebanese Cultural Center، حيث ستقدّم على مسرح دار الأوبرا الوطنية National Opera House Of Ukraine يوم الخمس الموافق 7 شباط/فبراير الجاري باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة بمشاركة الأوركسترا السيمفونية بقيادة المايسترو Volodymyr Sirenko.

الجدير ذكره أن الحفل سيحضره عدد من الشخصيات السياسية، الإجتماعية والفنية البارزة من أوكرانيا ولبنان وهو يعتبر من أضخم حفلات الأوبرا الوطنية الأوكرانية على الإطلاق.