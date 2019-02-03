أنغام تعلن عن عمل فني جديد والجمهور يشاركها – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت النجمة المصرية أنغام عن عمل فني جديد يتم التحضير له في الكواليس.

وأشارت أنغام في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” إلى أن الجمهور سيشاركها في العمل القادم من خلال صور لمحبّيها مع أهلهم وأصدقائهم: “عايز تشارك بصورة حلوة ليك إنت وحبايبك.. اخواتك أو أصحابك في عمل جديد قادم لأنغام ابعتولنا صوركم دلوقتي على [email protected]”.

وكتبت أنغام في منشورها: “مستنية صوركم مع حبايبكم و اصحابكم عشان تكونوا جزء من حاجة حلوه بنحضرهالكم هتشوفوها قريبا”.

وكانت أنغام قد حدّدت شهر شباط/فبراير الجاري لطرح ألبومها الجديد عبر المتاجر الرقمية الكبرى وفي الأسواق العربية.

الألبوم الجديد يتضمن 14 أغنية منوعة، ولم وتحدّد أنغام اسمًا له حتى الآن على أن تسلّم قريبًا الماستر الخاص به إلى شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الجدير ذكره أن أنغام انشغلت طيلة الفترة الماضية بتسجيل أغاني الألبوم المتوقع أن يحقق نجاحًا واسعًا لدى إصداره.