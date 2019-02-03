خاص بالصور- مجد موصللي أشعل الأجواء بحضور أكثر من ألف شخص

أحيا الفنان مجد موصللي حفلاً فنياً ضخماً في الـ “أنتيكا بار” تكلل بالنجاح الكبير.

وأشعل “موصللي” الأجواء بحضور اكثر من ألف شخص. وتألق بسهرة فنية من أجمل سهرات بيروت، حيث قدّم خلالها باقة من أجمل الاغنيات، اضافة الى اغانيه الخاصة.

ليل “الأنتيكا بار” لم يهدأ على مدار ساعات ورقص الحضور الذي فاق كل التوقعات حتى ساعات الفجر الأولى.

من جهة اخرى، يتابع مجد سهراته في التايغا البترون وبيروت وتايغا دبي.

اما آخر اعماله اغنية “قلوب الصفحة” التي لاقت نجاحاً بارزاً بين صفوف جمهوره في العالمين العربي والغربي.