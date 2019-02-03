بينيلوبي كروز بفُستان الميتاليك من شانيل.. ومُرشحة لجائزة أفضل مُمثلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصلت الممثلة العالمية من أصولٍ إسبانية "بينيلوبي كروز" السّجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز Goya Awards المُقام في مدينة إشبيلية الإسبانية، والأناقة الهوليوودية تُشعّ منها، حيث شاركت في الحدث بعد ترشيحها لأفضل مُمثلة عن دورها في فيلم الرّعب Everybody Knows، الذي لعبت فيه شخصية "لورا".

وفي الحفل رفيع المُستوى، اختارت كروز ارتداء فُستانٍ ضيّق اختارته من مجموعة شانيل كوتور 2017، جاء بلون الميتاليك المائل إلى الليلكي، وياقته بستايل حمّالة العنق، وزمّت خصره بحِزامٍ عريض، وانسدل الفُستان إلى الأسفل ليُلامس الأرض بتصميمٍ يُشبه حراشف السّمك.

أكملت بينيلوبي إطلالتها الأنيقة بحمل حقيبة كلاتش مُطابقة للون الفُستان، وتزيّنت بالمُجوهرات الألماسية والأقراط المُنسدلة، في حين اعتمدت مكياج السّهرات الدّاكن وتسريحة شعر الكعكة الخلفية المشدودة.

وفي أثناء فقرة السّجادة الحمراء، التقطت بطلة فيلم Loving Pablo صورًا مع مُخرج العمل السينمائي "بيدرو المودوفار" الذي بدا أنيقاً ببدلة سوداء بالكامل، علمًا بأنّهما يعملان سويّاً منذ عام 1997، وذلك عندما مثّلت بينيلوبي في فيلم Live Flesh من ذلك العام.