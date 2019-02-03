شاهدي مريم أوزرلي في طُفولتها مع والدها وشقيقتها.. هل تغيّرت ملامحها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي صورة لها في طفولتها، ظهرت فيها بسن الـ 4 سنوات بصحبة أبيها وأختها، حيث لم يتغير شكلها تمامًا عن الآن، وبدت بنفس ملامح وجهها حاليًا.

ونشرت أوزرلي عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، الصورة وعلّقت عليها قائلة: "بابا".

وتُفكّر الفنانة التركية في الاستقرار والعيش إمّا بمصر أو دبي وبيروت خلال الفترة المقبلة، كاشفةً أنها لم تستقر على المكان حتى الآن.

جدير بالذكر أن "أوزرلي" كانت اعتذرت عن المشاركة في فيلم "لص بغداد"، بطولة النجم المصريّ محمد إمام، لاشتراطها الحصول على أجر مرتفع جدًا، وباليورو؛ الأمر الذي دفع الشركة المنتجة للفيلم، إلى البحث عن بطلة أجنبية أخرى، للقيام بالدور الذي كان من المقرّر أنْ تجسّده النجمة التركية.

وكانت مريم أوزرلي نفت خضوعها لأي عملية تجميل، موضحةً أنها بعدما توقفت عن التدخين وخسرت الكثير من الوزن، من بعد مسلسل "حريم السلطان"، تغيّر شكلها قليلاً لكنها تشعر الآن بأنها أفضل.