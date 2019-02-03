شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. محمد رمضان يشكر جمهوره على 54 مليون مشاهدة لـ"مافيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد رمضان، على توجيه الشكر لجمهوره، للمرة الثانية لتخطى عدد مشاهدات أغنيته الجديدة "مافيا" 54 مليونًا فى 33 يوما.

وكتب "رمضان"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "الحمد لله شكرًا جمهوري الغالي أغنية مافيا 54 مليون مشاهدة على يوتيوب فى 33 يومًا".

وحققت أغنية الفنان محمد رمضان "مافيا" الجديدة، 54 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات محمد الفنان، وشيندى، وكنكا، وتوزيع إسلام الأبيض والمدفعجية ومونتى.