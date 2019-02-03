شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يرثى المخرج محمد أبو السعود بكلمات حزن ووجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان خالد الصاوى عن حزنه الشديد، لوفاة المخرج محمد أبو السعود، ورثاه بكلمات كلها وجع.

وكتب خالد الصاوى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "هو من أميز كوادر المسرح الحر والهناجر من مطلع التسعينيات بعروضه المتمردة وفرقته الدءوبة (الشظية والاقتراب)، واسمها يشير لفلسفتها الخاصة بضرورة مواجهة الناس بعرض متمرد صادم يكون كالشظية التي توقظ البدن من سباته، على أن يتبع ذلك عرض متمرد ناعم بهدف الاقتراب من الناس (ولعل بعد المنازعة تأتي حلاوة الروح بحياة جديدة بها تحرر وكرامة).

وأضاف "الصاوى": "تشرفت وتمتعت تمثيليًا ورفاقيًا بتجربتين معه من أدب المسرح العالمي، هما: الأيام الخوالي وساحرات سالم، من إخراجه بالهناجر (بيتنا المسرحي) وبدعم من الأم الروحية لجيلنا السيدة العظيمة د. هدى وصفي، وبصبر وحكمة من معالي وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الذي تحمل تمرد جيلنا وقدم لنا ما كان بوسعه منعه عنا فكان أكثر نبلًا من كل السلطويين المتسلطين، وهي كلمة حق في عنقي".

وقد توفى الفنان والمخرج المسرحى محمد أبو السعود، أمس السبت، أحد مخرجى المسرح المستقل، الذى قدم الكثير من العروض المسرحية المهمة على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.