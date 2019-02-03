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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا مهنئًا مى عز الدين على بدء تصوير "البرنسيسة بيسة": هتكسرى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أحمد السقا، الفنانة مى عز الدين على انطلاق تصوير مسلسلها الجديد البرنسيسة بيسة، وكتب لها قائلا: "مبروك وإن شاء الله تكسرى الدنيا".
وقد أعلنت الفنانة مي عز الدين، عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"، أمس السبت، ونشرت "صورة من الكلاكيت، عليه تاريخ بدء التصوير ورقم المشهد والحلقة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.
"البرنسيسة بيسة" من تأليف مصطفى عمر وفاروق، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة مى عز الدين ومحمد أنور، ايمان السيد، حسام داغر، سليمان عيد، سامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين جارٍ التعاقد معهم.
أحمد السقا يهنئ مى عز الدين على انطلاق التصوير
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