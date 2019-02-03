شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. أوبرا وينفرى تواصل الاحتفال بعيد ميلادها بـ"البيجاما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن احتفالات المذيعة الشهيرة أوبرا وينفرى بعيد ميلادها الـ65 لم ولن تتوقف حيث ظهرت خلال الساعات الماضية بعد أيام من احتفالها بعيد ميلادها فى عدة صور في قمة سعادتها وهى ترتدي البيجاما بصحبة أصدقائها.





البيجاما التي ارتدتها أوبرا وينفرى لفتت الأنظار بشدة إلى واحدة من أنجح الشخصيات الملهمة فى العالم حيث تعتبر أوبرا وينفرى من أهم المؤثرين فى العالم أجمع طيلة السنوات الماضية لذلك لم يكن غريبًا أن ينحني لها العديد من النجوم احترامًا مثلما حدث مع سلمي حايك التي وصفتها بكلمة واحدة فى عيد ميلادها الأخير حين وصفتها بالأسطورة.







