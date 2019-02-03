شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تكشف حقيقة كلبها المفقود:"مش بتاعى وصديقتى طلبت منى نشر البوست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هنا الزاهد عن حقيقة فقدان كلبها منذ ايام وإعلانها مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لمن يعثر عليه حيث نشرت صورة للكلب على الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" ولاقى البوست انتشارا كبيرا من الفنانين الذين نشروه أيضاً عندهم.



بوست هنا الزاهد

وأكدت هنا لـ"الخليج 365" أن الكلب المفقود ليس كلبها، وإنما خاص بصديقة لها طلبت منها نشر هذا البوست باعتبار لأن هنا لها متابعين كثيرين على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها تفاجأت بمشاركة كثيرة من الفنانين لهذا البوست منهم نيللى كريم.

وفى سياق متصل، تصور هنا الزاهد مشاهدها فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى ومحمد عبد الرحمن والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى".