بهاء الدين محمد يهنئ فضل شاكر على "حبيتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأ الشاعر بهاء الدين محمد صديقه المطرب اللبناني فضل شاكر، على أغنيته الجديدة "حبيتك". وعلق عبر صفحته الرسمية بتويتر، قائلًا: "مبروك يا فنان، ولك مني كل الإحترام والتقدير لفنك وإحساسك وقلبك". أغنية "حبيتك" من كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع علي أباظة.

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