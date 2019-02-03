نادية خيري تروج لكتاب "حكاية عتمة ونور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: روجت الفنانة نادية خيري لكتاب يحمل اسم "حكاية عتمة ونور"، معلنة أن مبيعاته ستُخصص لدعم مرضى السرطان، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت "نادية" صورة جديدة لها وكتبت:" بكرة الساعة ٣ حفل توقيع كتاب "حكاية عتمة ونور" للأم العظيمة رضوي موسي، مع البطل زين يوسف جناح المصرية اللبنانية - معرض الكتاب ونسبة من المبيعات هتروح لدعم مرضى السرطان في مصر". يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية خيري مشاركتها في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" إلى جانب الفنانة داليا البحيري، وأمل رزق، ومن إخراج منال الصيفي.

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