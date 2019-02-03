مي عز الدين تبدأ تصوير "البرنسيسة بيسة": "انتظروا مفاجأتنا السنة دي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

بدأت الفنانة مي عز الدين، تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد"البرنسيسة بيسة"، أمس السبت، والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني المُقبل.

ونشرت مي "صورة من الكلاكيت، مدونًا عليه تاريخ بدء التصوير، ورقم المشهد والحلقة التي انطلق منها التصوير، عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام".

علقت مي "بسم الله توكلت على الله.. النجاح والتوفيق من عندك يارب، مسلسل البرنسيسة بيسة رمضان 2019، انتظروا بإذن الله مفاجأتنا السنة دي".

مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مي عز الدين، محمد أنور، سوسن بدر، أحمد حلاوة، حسام داغر، ومن تأليف مصطفى عمر، وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد.