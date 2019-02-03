ألفونسو كوارون يفوز بجائزة رابطة المخرجين الأمريكيين عن فيلمه "روما"

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فاز ألفونسو كوارون بجائزة رابطة المخرجين الأمريكيين "جوائز جيلد" لأفضل مخرج مساء أمس السبت عن فيلمه "Roma" وهو شبه سيرة ذاتية، مما يعزز فرصه قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهر الجاري.
وفي واحدة من أكبر حفلات توزيع الجوائز في هوليوود قبل حفل الأوسكار يوم 24 فبراير، حصل المخرج المكسيكي أمس السبت
وحصل فيلم "Roma" على10 ترشيحات للأوسكار بينها أفضل مخرج وأفضل فيلم.
وجوائز رابطة المخرجين من أبرز المؤشرات على جوائز الأوسكار، وكل من فازوا بجوائز رابطة المخرجين منذ عام
وكان الأمس مخيبا للآمال للنجم برادلي كوبر الذي تحول إلى الإخراج بفيلمه "A Star Is Born".
وهذه هي أول تجربة إخراج لكوبر كما أنه يمثل فيه إلا أنه لم يحصل أمس على جائزة أفضل فيلم وكذلك جائزة أول تجربة إخراج، بينما حصل على جائزة أفضل أول تجربة إخراج بو برنهام عن فيلمه "الصف الثامن".
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