شاكيرا كتبت - إيمان العوضي : حرصت المطربة شاكيرا علي توجيه الشكر لكل من هنأها بالأمس في عيد ميلادها، وشركت متابعيها بصورة كعكة عيد الميلاد، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كان قالب تورته عيد الميلاد عبارة عن كعكة بالشوكولاته وعلي سطحها مجسمات لدجاجتان و اثنان من الأفراخ الصغيرة،

وتابعت: "انا احبكم شكرا على كل ما تبذلونه من أجلي.. وعلي الرسائل التي أرسلتوها بالأمس.. فنحن هنا نحتفل كعائلة.. أحبكم".

والفيديوهات "إنستجرام".كان قالب تورته عيد الميلاد عبارة عن كعكة بالشوكولاته وعلي سطحها مجسمات لدجاجتان و اثنان من الأفراخ الصغيرة،وعلقت شاكيرا علي الصورة بالأسبانية قائلة: "أشكركم على كل رسالتكم العميقة والمحبة بالأمس.. لقد لمسوا قلبي".وتابعت: "انا احبكم شكرا على كل ما تبذلونه من أجلي.. وعلي الرسائل التي أرسلتوها بالأمس.. فنحن هنا نحتفل كعائلة.. أحبكم".

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شاكيرا توجه رسالة شكر لجمهورها وتشاركهم كعكة عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.