شاهد.. شاكيرا توجه رسالة شكر لجمهورها وتشاركهم كعكة عيد ميلادها

كتبت - إيمان العوضي :

حرصت المطربة شاكيرا، علي توجيه الشكر لكل من هنأها بالأمس في عيد ميلادها، وشركت متابعيها بصورة كعكة عيد الميلاد، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور

والفيديوهات "إنستجرام".كان قالب تورته عيد الميلاد عبارة عن كعكة بالشوكولاتة وعلي سطحها مجسمات لدجاجتان و اثنان من الأفراخ الصغيرة،وعلقت شاكيرا علي الصورة بالأسبانية قائلة: "أشكركم على كل رسائلكم العميقة والمحبة بالأمس.. لقد لمسوا قلبي".وتابعت: "أنا أحبكم شكرًا على كل ما تبذلونه من أجلي.. وعلي الرسائل التي أرسلتوها بالأمس.. فنحن هنا نحتفل كعائلة.. أحبكم".