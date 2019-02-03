نشر الموزع نادر حمدي، مقطع من أغنية "م البداية" للفنان محمد حماقي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علق نادر على الفيديو قائلًا:" الأغنية دي كنت مراهن عليها و مستنيها تنزلو الحمدلله لما نزلت بقت تريند من أول يوم و رقم واحد على يوتيوب بعد ٣ أيام"
يذكر أن نادر هو صاحب التوزيع الموسيقي في أغنية "م
كانت هذه تفاصيل خبر نادر حمدي عن أغنية "م البداية" لحماقي: أنا كنت مراهن عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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