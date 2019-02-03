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نادر حمدي عن أغنية "م البداية" لحماقي: أنا كنت مراهن عليها

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نادر حمدي عن أغنية م البداية لحماقي: أنا كنت مراهن عليهانادر حمدي
كتبت - تقى عادل

نشر الموزع نادر حمدي، مقطع من أغنية "م البداية" للفنان محمد حماقي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق نادر على الفيديو قائلًا:" الأغنية دي كنت مراهن عليها و مستنيها تنزل

و الحمدلله لما نزلت بقت تريند من أول يوم و رقم واحد على يوتيوب بعد ٣ أيام"

يذكر أن نادر هو صاحب التوزيع الموسيقي في أغنية "م

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البداية"، وتعتبر الأغنية أول تعاون بين حماقي ونادر موسيقيًّا، كتبها:أمير طعيمة، ولحنها :عمرو مصطفى، وضمها حماقي في ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، ومازالت تحتل المرتبة الثانية في قائمة الصدارة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى حصولها على أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

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