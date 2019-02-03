شاهد.. أشرف عبدالباقى يروج لمسرحيته الجديدة وآسر ياسين يحضر العرض

روج الفنان أشرف عبدالباقى عن مسرحيته الجديدة عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علق "أشرف" قائلًا: "مسرحية كلها غلط.. كوميديا مختلفة هتشوفوها لأول مرة مع مجموعة

جديدة من الفنانين الشباب من تدريبي وإخراجي.. كل يوم في إجازة نص السنة على مسرح الريحاني بوسط البلد 9 م"

وأعرب الفنان أشرف عبدالباقي عن سعادته بحضور الفنان آسر ياسين لعرض مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط".

قائلًا "الفنان الجميل آسر ياسين نورنا إمبارح في مسرحية "كلها غلط" في مسرح الريحاني

مسرحية "جريما في المعادي" إخراج أشرف عبدالباقي، وبطولة مجموعة من الوجوه الشابة.