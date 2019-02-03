شاهد.. مي عز الدين تشارك في السباق الرمضاني بـ"البرنسيسة بيسة"

كتبت- لمياء نبيل نشرت الفنانة مي عز الدين صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت "عز الدين " على الصورة قائلة: "بسم الله توكلت علي الله.. النجاح والتوفيق من عندك يارب.. مسلسل البرنسيسة بيسة.. رمضان 2019.. انتظروا بإذن الله مفاجأتنا السنة دي". من عندك يارب.. مسلسل البرنسيسة بيسة.. رمضان 2019.. انتظروا بإذن الله مفاجأتنا السنة دي".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال "عز الدين" مسلسل "رسايل"، وشاركها العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم " خالد سليم، أحمد حاتم، مها أحمد، سليمان عيد".

المسلسل من إخراج: إبراهيم فخر، وتأليف: محمد سليمان عبدالمالك.

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