بعد خلعها الحجاب.. معلومات لا تعرفها عن سهير رمزي

أثارت الفنانة سهير رمزي، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب ظهورها في احد المناسبات العامة بدون حجاب.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن الفنانة سهير رمزي:

هي ابنة الفنانة درية أحمد.

كان أول ظهور لها في السينما بعمر صغير حيث كانت لم تتعد سن السادسة وذلك من خلال ظهورها في فيلم صحيفة سوابق بعام 1956 ولكنها قررت التوقف عن العمل الفني وبعد أربع سنوات شاركت بفيلم البنات والصيف.

عملت مضيفة جوية ثم عارضة أزياء ولكنها عادت مرة أخرى إلى السينما وهي في التاسعة عشرة من عمرها من خلال فيلم (الناس اللي جوه) ثم فيلم ميرامار بعام 1969.

ثم انطلقت بأدوار ثانوية وثم أدوار البطولة واشتهرت كفنانة أغراء حيث قامت بالعديد من الأعمال السينمائية الجريئة بعد ذلك توالت أفلامها ولمعت من خلال تقديم الأدوار المثيرة وأصبحت قاسما مشتركا في معظم أفلام السبعينات والثمانينات.

ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل في عام 1993 ولكنها قررت العودة للتمثيل بحجابها في مسلسل حبيب الروح في عام 2006.

تزوجت عدة مرات، وكان أول أزواجها الفنان إبراهيم خان الذي عاش معها عاما رغم أن والدتها الفنانة درية أحمد نفت ذلك بشدة.

كما تزوجت الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي اشتهر بزيجاته المتعددة

من الفنانات وظل معها لعام وانفصلت عنه لتتزوج الحاج سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي.

ثم رجل الأعمال الخليجي محمد الملا بعد طلاقه من نجوى فؤاد وقد عاشت معه خمسة أشهر فقط.

تزوجت أيضا الملحن حلمي بكر الذي منحها العصمة لتضمن حقوقه، لكنها لم تستمر معه طويلا حيث كان السبب وراء طلاقهما تمسكها بعملها في مجال التمثيل بعد زواج استمر لأربع سنوات.

وتزوجت بعده الممثل محمود قابيل وبعد انفصالها عنه تزوجت من رجل الأعمال السوري زكريا بكار.

وعادت بعدها الارتباط بسيد متولي رئيس النادي المصري البورسعيدي ولكنها لم تستمر معه طويلا.

كما تزوجت من الفنان فاروق الفيشاوي بعد انفصاله عن زوجته وأم ابنه سمية الألفي ثم اعتزلت الفن إذ أعلنت مرة خطبتها للفنان عمر الشريف ولم تتزوجه، ثم خطبتها لنقيب السينمائيين يوسف شعبان لكنها لم تتزوجه.