بالفيديو.. "حبه جنة" لشيرين عبدالوهاب تقترب من المليون الثاني

شيرين عبدالوهاب كتبت - إيمان العوضي : حققت أغنية "حبه جنة" للمطربة شيرين عبدالوهاب، مليون و770 ألف مشاهدة وذلك بعد يومين من طرحها علي طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

واستعانت شيرين في الفيديو كليب الخاص بالأغنية بزوجها المطرب حسام حبيب في مشاهد



يذكر أن أغنية حبه جنة من ألبوم "نساي"، التي طرحته شيرين مؤخرًا، عبر يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، وتعاونت فيه مع عدد من كبار الشعراء والملحنين. الفيديوهات العالمي "يوتيوب".واستعانت شيرين في الفيديو كليب الخاص بالأغنية بزوجها المطرب حسام حبيب في مشاهدرومانسية لكن لم يظهر بوجهه.يذكر أن أغنية حبه جنة من ألبوم "نساي"، التي طرحته شيرين مؤخرًا، عبر يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، وتعاونت فيه مع عدد من كبار الشعراء والملحنين.

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