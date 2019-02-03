بالفيديو.. فضل شاكر يقترب من النصف مليون مشاهدة بأغنية "حبيتك"

فضل شاكر كتبت - تقى عادل عاد الفنان فضل شاكر إلى الساحات الغنائية بأغنية "حبيتك" التي أطلقها مطلع فبراير الجاري، وذلك على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". ويشار إلى أن الأغنية كلمات: محمد رفاعي، ألحان: علي أباظة. يذكر أن فضل طرح في ديسمبر الماضي أغنية "مع السلامة" على قناته الرسمية "يوتيوب"، وحصدت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، الأغنية كلمات: محمد رفاعي، ألحان:وليد سعد.

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