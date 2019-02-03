بسام الترك أفضل مخرج فيديو كليب لأغنية خليجية لعام 2018 عن أغنية "أنا أنا"

ضمن الإستفتاء الجماهيري لإذاعتي mbc fm وبانوراما fm السنوي "TOB 2018"، حصد المخرج اللبناني بسام الترك على جائزة فئة "أفضل مخرج فيديو كليب لأغنية خليجية لعام 2018" عن إخراجه للأغنية التريو "أنا أنا" من كلمات سعادة المستشار السعودي تركي آل الشيخ، وألحان وليد الشامي، وغناء الفنانين راشد الماجد وماجد المهندس ووليد الشامي، مؤكداً سعادته بهذا الإستفتاء الجماهيري الذي وضعه كأفضل مخرج وإعتبره تكريماً خاصاً بتصويت الجمهور، وقال في هذه المناسبة: "أشكر كل من عمل على هذه الإستفتاء في مجموعة MBC وأخص بالشكر على وصولي الى هنا معالي المستشار تركي آل الشيخ الذي أعتبره هو صاحب الفضل الأكبر والأول بسبب الثقة التي منحني إياها لتصوير هذا العمل التريو الغنائي الضخم الذي ضم ثلاثه من أهم نجوم الأغنية الخليجية والعربية".

وأشار بسام الترك أن وجود الأسماء الغنائية الكبيرة الثلاثه الفنانين راشد الماجد وماجد المهندس ووليد الشامي في عمل غنائي واحد جعل من العمل تميزاً مختلفاً أحب أن يقدمه بهذه الصورة التي قدمها وهو التركيز على إظهار النجوم الثلاثة بالصورة التي تليق بهم وإعطاء الأغنية وأدائهم فيها الحق الكامل ليخرج عمل متميز ضمن أحدث مواصفات التصوير والإخراج، شاكراً جميع العاملين معه في هذا العمل معتبرهم شركاء معه في هذا التكريم والإستفتاء.

وتخطي الفيديو كليب لأغنية "أنا أنا" حاجز الـ13 مليون مشاهدة في موقع اليوتيوب، وهو من كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ، وألحان وليد الشامي وتوزيع زيد نديم ومكس جاسم محمد، وأداء الفنانين راشد الماجد وماجد المهندس ووليد الشامي، وتم تنفيذ العمل من خلال شركة A2B للإنتاج الإعلامي.