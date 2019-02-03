أحمد جمال يُوضِّح سعادته بالعمل مع الزعيم

صرَّح الفنان الشاب أحمد جمال سعيد بأنه سعيد بنجاح مسلسل "الأب الروحي 2" بعد أن تم عرضه، مشيرا إلى أنه يسير في الفن بخطوات ثابتة، وأن أهمّ أحلام حياته الوقوف أمام عادل إمام وهذا تحقق في مسلسل "عوالم خفية" عندما قدّمت دور فتى مدلل لأهله.

وأوضح أحمد جمال سعيد أنه يشارك في تصوير مسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، مشيرا إلى أنه دائما يجتهد ويبحث عن الجديد في أعماله، وهو سعيد بخطواته في الفن حتى الآن.

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