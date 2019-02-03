- 1/2
- 2/2
بيروت - لايف ستايل
شاركت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي متابعيها عبر تطبيق الصور "أنستغرام" بمجموعة لقطات من زيارتها للبابا فرنسيس في الفاتيكان.
وعلّقت مايا رعيدي على الصور بالقول " أن أتمكن من زيارة قداسة البابا هي بركة بحد ذاتها , منه نتعلم أن نحب وأن نتقبل الآخر , وعبّرت له ، من خلال رسالة شخصية سلّمتها، عن أملها بأن يزور لبنان يومًا ما لينشر رسالة المحبة , ونقلت له أهمية كلامه بالنسبة إلى جيل الشباب في لبنان ".
و استشهدت مايا رعيدي بمقولة للبابا فرنسيس للتعليق على تشكيل الحكومة فكتبت:
" قال البابا فرنسيس , على من يدخل الحكومة، رجلًا كان أم سيدة، أن يسأل نفسه: هل أحب شعبي لأخدمهم بطريقة أفضل؟ وهل أنا متواضع لأصغي لجميع الناس ولكل الآراء حتى أختار أفضل طريق؟ , اطرحوا على نفسكم هذه الأسئلة لينجح حكمكم".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
محمد حماقي يروج لحفل رأس السنة على "أنستغرام"
سارة ميتشل جيلار تُثير جدلُا على "انستغرام" بسبب نصيحتها قبل عيد الشكر
كانت هذه تفاصيل خبر مايا رعيدي تُشارك متابعيها على "أنستغرام" بصور زيارتها إلى البابا فرنسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.