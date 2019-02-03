مايا رعيدي تُشارك متابعيها على "أنستغرام" بصور زيارتها إلى البابا فرنسيس

شاركت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي متابعيها عبر تطبيق الصور "أنستغرام" بمجموعة لقطات من زيارتها للبابا فرنسيس في الفاتيكان.

‎وعلّقت مايا رعيدي على الصور بالقول " أن أتمكن من زيارة قداسة البابا هي بركة بحد ذاتها , منه نتعلم أن نحب وأن نتقبل الآخر , وعبّرت له ، من خلال رسالة شخصية سلّمتها، عن أملها بأن يزور لبنان يومًا ما لينشر رسالة المحبة , ونقلت له أهمية كلامه بالنسبة إلى جيل الشباب في لبنان ". ‪

‎و استشهدت مايا رعيدي بمقولة للبابا فرنسيس للتعليق على تشكيل الحكومة فكتبت:

" ‎قال البابا فرنسيس , على من يدخل الحكومة، رجلًا كان أم سيدة، أن يسأل نفسه: هل أحب شعبي لأخدمهم بطريقة أفضل؟ وهل أنا متواضع لأصغي لجميع الناس ولكل الآراء حتى أختار أفضل طريق؟ , اطرحوا على نفسكم هذه الأسئلة لينجح حكمكم".

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