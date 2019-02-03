شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "حبيتك" لفضل شاكر تقترب من تحقيق نصف مليون مشاهدة فى أقل من 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "حبيتك" الذى طرحها المطرب فضل شاكر من حوالى يومين من تحقيق نصف مليون مشاهدة وهى من كلمات الشاعر محمد رفاعى، وألحان وتوزيع على أباظة.

وتقول كلمات الأغنية "ممكن تقابل فى كل عمرك حكاية تبقى البداية لكل حلو فى حياتك فى وقت اللى تحس فيه بالنهاية تعوضك ياحبيبى كل اللى فات".

وتعد الأغنية التعاون الثانى بين فضل ومحمد رفاعى حيث تعاونا من فترة فى أغنية "يلا مع السلامة" والتى حققت نجاحا كبيرا.

يذكر أن "يلا مع السلامة" آخر أعمال فضل شاكر باللهجة المصرية، والتى تم طرحها فى ديسمبر 2018، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد، من كلمات محمد الرفاعى والحان وليد سعد، وحققت نسبة مشاهدة عالية تجاوزت 3.5 مليون مشاهدة.