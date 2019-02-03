شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو كليب محمد عباس الجديد "ركز دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "بلاك أند وايت" برومو كليب المطرب محمد عباس نجم ستار أكاديمى "ركز دقيقة"، عبر صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك تمهيداً لطرح الكليب كاملاً خلال الأيام القليلة المقبلة.

"ركز دقيقة" من كلمات محمد الشناوي، وألحان أحمد عمار، وتوزيع محمد شفيق، وإنتاج بلاك اند وايت، والكليب من إخراج خالد أبو غريب وتم الانتهاء من تصويرها خلال شهر يناير الماضى فى منطقة المعادى.

يذكر أن من ضمن الأغانى التى قدمها عباس مؤخرا ونالت اهتمام واعجاب الكثير من محبيه أغنية "حد حنين"، وأغنية و"حشنى" و"عرفت قيمتك".