شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تعلن عن بدء تصوير مسلسلها "البرنسيسة بيسة": انتظروا مفاجآتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة مي عز الدين، عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"، أمس السبت، ونشرت "صورة من الكلاكيت، عليه تاريخ بدء التصوير ورقم المشهد والحلقة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت مى على الصورة، قائلة: "بسم الله توكلت على الله.. النجاح والتوفيق من عندك يا رب، مسلسل البرنسيسة بيسة رمضان 2019، انتظروا بإذن الله مفاجآتنا السنة دي".

"البرنسيسة بيسة" من تأليف مصطفى عمر وفاروق، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة مى عز الدين ومحمد أنور، ايمان السيد، حسام داغر، سليمان عيد، سامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم.