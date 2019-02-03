شكرا لقرائتكم خبر عن كيف جسدت السينما المصرية بيوت الدعارة وأشهر نجماتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السينما المصرية تذخر بالكثير من المشاهد الخاصة ببيوت الدعارة، وهناك عدد من الأفلام كانت الدعارة هي المحور الرئيسي بها، ومن تلك الأفلام فيلم "درب الهوى" الذي قامت ببطولته الفنانتان مديحة كامل ويسرا وتناول ذلك الفيلم الدعارة فى مصر فى الأربعينيات والحياة داخل هذه البيوت.

من ضمن الأفلام أيضا التي تناولت الدعارة فيلم " شوارع من نار " بطولة مديحة كامل وليلي علوي والنجم نور الشريف، وتناول الفيلم الدعارة أيضا في مرحلة الأربعينيات ولكن من منظور مختلف، حيث ينتقل الشرطى "امام " نور الشريف للقاهرة للعمل فى منطقة مخصصة لممارسة البغاء، ووهناك يقع فى حب العاهرة نوسة "مديحة كامل " دون أن يعلم أنها تمارس هذه المهنة، وبعد فصله من المهنة يتحول إلى قواد.

الفنانة نادية الجندي وعادل إمام قدما فيلما من أهم الأفلام في مناقشة هذا الموضوع أيضا تتشابه أحداثه مع فيلم " شوارع من نار" وهو فيلم " خمسة باب " وشاركهما البطولة النجم القدير فؤاد المهندس، ويدور الفيلم داخل أحد أحياء القاهرة حيث يتم تعين عادل امام كشرطى يحارب الافساد ولكنه يقع فى غرام صاحبه وكر الملذات "ناديه الجندى" ويتم نصب فخ له حتى يتم فصله من الشرطة، وينضم لوكر الرذيلة حتى يساعد فى القبض على اكبر بلطجى فى الحى .

الفنانة يسرا كان لها نصيب ايضا في تقديم تلك الشخصية في أكثر من عمل من أشهرها فيلم " النوم في العسل " وفي فيلم " رغبات " قدمت الفنانة رغدة هذه الشخصية حيث تضطرها الظروف للوقوع في شبكة دعارة.

وللكوميديا أيضا حظ في تناول الدعارة، ففي مشهد كوميدي جدا يجسد الفنان محمد هنيدي من خلال فيلم " جاءنا البيان التالي " دور عاهرة مع الفنان طلعت زكريا وجميعنا يتذكر جملته الشهيرة " كان معكم محدثكم نادر سيف الدين من أمام إحدى بيوت الدعارة "

قدمت شخصية العاهرة الكثير من الفنانات مؤخرا منهن غادة عبدالرازق ورانيا يوسف فيلم " ركلام " حيث تدور احداث الفيلم حول 4 فتيات يتحولن الى عاهرات كما جسدت تلك الشخصية الفنانة سمية الخشاب في فيلم " راند فو " .



نور الشريف ومديحة كامل