بالفيديو- سما المصري تكشف عن رأيها في أبو تريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشرت الفنانة سما المصري، مقطع فيديو تتحدث خلاله عن اللاعب محمد أبو تريكة، خلال استضافتها ببرنامج "قطعوا الرجالة"، والذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، ويُعرض على قناة النهار.

وظهرت "سما" خلال الفيديو وهي تتحدث عن اللاعب محمد أبو تريكة، معربة عن حبها له وقالت: "بعيدا عن موقفه السياسي أنا بحب أبو تريكة الإنسان لأنه فرحنا كتير، وهو إنسان طيب".

ونشرت سما عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" الفيديو، معلقة "أنا بحب أبو تريكة الإنسان واللاعيب، واللي يزعل يطق".

وكانت سما حلت ضيفة ببرنامج "قطعوا الرجالة"، يوم الجمعة الماضية.