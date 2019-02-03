محمد سعد لـ"الخليج 365": لا أعرف موعد عرض "الكنز 2" وأواصل تصوير "محمد حسين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

يواصل الفنان محمد سعد، تصوير المشاهد الخارجية الخاصة بفيلمه الجديد "محمد حسين" بين شوارع القاهرة ومدينة السادس من أكتوبر.

وقال سعد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه لم ينته بشكل كامل من مشاهد العمل، ويعتبره خطوة جديدة في مشواره الفني.

وأكد على أن الشخصية التي يقدمها جديدة ومختلفة عن كل الشخصيات التي جسدها من قبل.

وتدور فكرة فيلم "محمد حسين" حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية، التي تؤثر في شخصيته وفي حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد.

ويشارك فى بطولة "محمد حسين": مي سليم وفريال يوسف ومحمد ثروت، من تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.

من ناحية أخرى، أشار سعد أنه لا يعرف موعد عرض الجزء الثاني من فيلم "الكنز" بشكل محدد "قد يُعرض في موسم عيد الفطر المبارك".

"الكنز" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج شريف عرفة، بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، سوسن بدر، عباس أبو الحسن، هاني عادل.