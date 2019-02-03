بالصور- أحمد عز يحوّل "شامبليون" لشارع في الجزائر بسبب "يونس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهد شارع شامبليون بوسط البلد عودة الفنان أحمد عز والفنان محمود حميدة، لاستئناف تصوير فيلم "يونس" بعدما توقف منذ فترة بسب أزمة إنتاجية لشركة الريماس.

واستطاعت شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي الحصول على الفيلم، بعد تسوية الأمر مع شركة "الريماس"، وقام صناع العمل بتصوير عدد من مشاهده صباح أمس بمنطقة المطرية، وفي مساء نفس اليوم انتقل التصوير إلى وسط البلد.

وقام فريق "يونس" بإحداث بعض التغييرات في شارع شامبليون ليصبح كما لو كان شارعًا في الجزائر. وصورت الشركة المنتجة اليوم مشهد لسقوط أحمد عز من أعلى عمارة على سيارة وقام دوبلير بتصوير المشهد بدلًا من عز .

وعلم "الخليج 365" أن الفنان محمود حميدة، يقوم بدور قنصل مصري بالجزائر وتدور أحداث الفيلم حول العمليات الإرهابية التي ترتكبها جماعة "داعش".

"يونس" تأليف محمد سيد بشير، بطولة أحمد عز ومحمود حميدة ومن إخراج أحمد علاء.