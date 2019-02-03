من الطفلان اللذان سيجسدان طفولة باريش أردوتش وبورجو بيرجيك في "الغراب"؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 فبراير 2019 03:02 مساءً - اختارت شركة إنتاج مسلسل "الغراب" الرومانسي الطفل" ميتيهان باريلتي" لتجسيد طفولة بطله الممثل الشاب باريش أردوتش الشهير بعمر،والطفلة الجميلة" نيسا صوفيا أكسونغور" لتجسيد طفولة بطلته الممثلة الشابة بورجو بيرجيك خلال استعراض الطفولة الخاصة للثنائي الرومانسي الأحدث في الدراما التركية لموسم رمضان الدرامي لعام 2019.



ومسلسل "الغراب" من تأليف: بورجو غوركون وأوزلام يلماز، بطولة: باريش أردوتش الشهير بعمر بطل "حب للإيجار" بدور جديد عليه، فبعدما نجح وهو مصمم أحذية رومانسي ومبدع في "حب للإيجار" ،سيؤدي باريش بمسلسله الرومانسي البوليسي الجديد: "الغراب"، دور شاب يعمل بودي غارد"حارس شخصي" قُتل والده الشرطي الشجاع، حين كان طفلاً،ما اضطره إلى تغيير اسمه لحمايته من قتلة والده الشرطي،وعندما يصبح شاباً بعد مرور 20 عاماً على مقتل والده، يحاول الانتقام والثأر له. وخلال رحلة انتقامه يلتقي بحب طفولته، المحامية الحسناء ديلا"بورجو بيرجيك"،وتشتعل شرارة الحب بينهما للمرة الثانية،وتتعرض هي الأخرى جراء حبها له للخطر،فهل ينتصر الحب أو الإنتقام؟



والحماس للمسلسل وبوستره الذي تصدره بطلاه باريش أردوتش وبورجو بيرجيك، أشعل منصات مواقع التواصل الإجتماعي، وتمنى الآلاف لنجمهم المفضل باريش أردوتش أن ينجح مع بورجو بيرجيك، ويكونا معاً أجمل ثنائي رومانسي على غرار ثنائيته السابقة مع إيلتشين سانغو في "حب للإيجار" الذي عرض بنجاح لموسمين كاملين.



ومقرر عرض مسلسل "الغراب" قريباً جداً على شاشة قناة ستار التركية. 10

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