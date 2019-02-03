بعد خلعها الحجاب.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة شهيرة

كتبت - إيمان محمد

أثارت الفنانة شهيرة غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب ظهورها في إحدى المناسبات من دون حجاب، نظرًا لارتدائه منذ سنوات عدة واعتزالها الفن.

تستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها معلومات لا تعرفها عن الفنانة شهيرة:

- تخرجت «في معهد الفنون المسرحية».

- التقت الفنان محمود ياسين

في بداية عملها بالسينما عام 1969، وتم الزفاف في أكتوبر 1970.

وأنجبت له ابنة وولدًا وكلاهما يعمل بالمجال الفني، هما:

رانيا (مواليد 10 مارس 1972)

عمرو (مواليد 13 مارس 1978)

- قامت بتأسيس شركة للإنتاج السينمائي،

ومثلت هي في هذه الأفلام

- قدمت أربعة أعمال تلفزيونية، هي:"الكهف والوهم والحب، الزوجة آخر من يعلم، كائن اسمه المرأة، سنبل بعد المليون".

- قدمت 16 فيلمًا سينمائيًا أبرزها: "نواعم، الحب بين قوسين، ليل وخونة، خبطة العمر"

- اعتزلت المجال الفني عام 1992 وارتدت الحجاب

- ثم عادت مجددًا عام 1996 لتقديم أحد البرامج الدينية في قناة اقرأ.