شاهد.. ميريام فارس توجه رسالة لنجلها في عيد ميلاده

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وجهت الفنانة ميريام فارس، رسالة لطفلها "جايدن" فى احتفالها بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التغريد القصير "تويتر".
وقالت ميريام :"لملاكى الصغير، الذى يقولماما 645753765357 مرة فى اليوم، أنا أحبك بلا نهاية، أنت فرحة حياتى، وأفضل شيء حدث لى على الإطلاق،
ويذكر أن آخر أعمال "ميريام" هو كليب " قومى " الذى أطلقته باللهجة الخليجية.
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