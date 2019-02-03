شاهد.. ميريام فارس توجه رسالة لنجلها في عيد ميلاده

وجهت الفنانة ميريام فارس، رسالة لطفلها "جايدن" فى احتفالها بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التغريد القصير "تويتر".

وقالت ميريام :"لملاكى الصغير، الذى يقول

ماما 645753765357 مرة فى اليوم، أنا أحبك بلا نهاية، أنت فرحة حياتى، وأفضل شيء حدث لى على الإطلاق،الوقت يجرى، بالأمس احتضنتك بين ذراعى، كنت صغير جدا، اليوم أنت بلغت 3 سنوات، أسعد عيد ميلاد يا روح قلب ماما".

ويذكر أن آخر أعمال "ميريام" هو كليب " قومى " الذى أطلقته باللهجة الخليجية.



