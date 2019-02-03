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تحل اليوم الذكري الرابعة والأربعين علي رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، التي ستظل دائمًا أيقونة للغناء والفن عمومًا، وستظل ذكراها وأعمالها تملأ قلوبنا بالحنين إلي عصر أبدعت فيه وتألقت حتي أصبح الجميع يأتي إليها من كل مكان ليتشرف بحضور أمسياتها الساحرة، أو التجمع بالمنزل حول الراديو في صمت مهُيب طربًا بما تشدو.
تستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها بعض ما قاله عُشاق أمكلثوم عنها عبر صفحات السوشيال ميديا في ذكري وفاتها.
فكتب طلال: "ذكرى رحيل أم كلثوم.. وداعا يا ست.. عندما سقط الكوكب 3 فبراير ١٩٧٥م".
وقالت أسماء عبد الله: "اليوم يصادف وفاة أعظم وأكبر قامة فنية أم كلثوم رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته.. 3 فبراير".
نشر ماهر أبو علي صورة لكوكب الشرق قبل
وفي ذكراها قالت أيضًا دينا التركي: "لسة كل مرة بسمع فيها الأغاني اللي بسمعها من سنين بيظهرلي فيها حاجة جديدة كأني أول مرة أسمعها.. ذكرى رحيل أم كلثوم".
وكتب عبدالله: "أعظم من غنت في تاريخ العرب ..وداعا أم كلثوم ذكرى رحيل أم كلثوم".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ما قاله الجمهور عن كوكب الشرق في ذكرى وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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