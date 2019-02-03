كتبت - إيمان محمد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مجموعة صور للفنانة شهيرة والفنانة سهير رمزي بدون حجاب، مما أثار غضب رواد السوشيال ميديا نظرًا لأرتدائهم الحجاب منذ سنوات عديدة. ميديا نظرًا لأرتدائهم الحجاب منذ سنوات عديدة. يذكر أن الفنانات شهيرة وسهير رمزي شاركتا أمس مع مجموعة من السيدات من قيادات العمل المدني والتطوعي في معرض وبازارا داخل أحد المولات لتوفير متطلبات واحتياجات المرأة، وظهر الثنائي خلال الاحتفالية بدون حجاب.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد خلعهم الحجاب.. شهيرة وسهير رمزي يشعلون السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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