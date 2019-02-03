شاهد ما قالته إليسا عن المؤتمر العالمى للأخوة في الإنسانية

أعربت المطربة إليسا، عن سعادتها بالمؤتمر العالمى للأخوة فى الإنسانية، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التغريدات القصير "تويتر".

علقت "إليسا" على المؤتمر قائلة:" أنتظر مواكبة زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات الليلة، مع

كل ما يعكس ذلك من انفتاح وتسامح وقبول للآخر، ما تجسده الإمارات بأفضل صورة ممكنة. قدر منطقتنا أن تكون جسر العبور على الدوام، في لبنان والإماراتوفي كل مكان".

ويذكر أن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، عبر عن سعادته لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة التى سيقوم بها اليوم فى الثالث من فبراير المقبل، وقال إن هذه الزيارة تمثل صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية".