بالفيديو.. "تعا" لـ آدم تتخطى 300ألف مشاهدة عبر يوتيوب

آدم

كتبت - تقى عادل

سجلت أغنية "تعا" للفنان آدم، أكثر من 300 ألف مشاهدة، وذلك بعد يومين من طرحها على قناته

الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ويشار إلى أن الأغنية من كلمات:

أنور مكّاوي، ألحان:محمود عيد.

يذكر أن آخر إصدارات آدم الغنائية كانت"مجروح" الذي طرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحصلت على أكثر من 3 ملايين مشاهدة.