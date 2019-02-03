بالفيديو.. "تعا" لـ آدم تتخطى 300ألف مشاهدة عبر يوتيوب

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آدمكتبت - تقى عادل
سجلت أغنية "تعا" للفنان آدم، أكثر من 300 ألف مشاهدة، وذلك بعد يومين من طرحها على قناتهالرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
ويشار إلى أن الأغنية من كلمات:
يذكر أن آخر إصدارات آدم الغنائية كانت"مجروح" الذي طرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحصلت على أكثر من 3 ملايين مشاهدة.
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