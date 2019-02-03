تعرف على نصحية رانيا يوسف لجمهورها

وجهت الفنانة رانيا يوسف، نصيحة لمتابعيها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التغريد القصير "تويتر". ونشرت رانيا صورة مكتوب عليها: "صافح الناس بابتسامتك قبل يدك وتأكد بأنك سوف تجد قلوبهم تصافحك قبل أيديهم فمن زرع طيب بابتسامتك قبل يدك وتأكد بأنك سوف تجد قلوبهم تصافحك قبل أيديهم فمن زرع طيبالأثر حصد محبة الله ثم البشر". ويذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل "كأنه إمبارح" وشاركها البطولة كل من أحمد وفيق، محمد الشرنوبى، أحمد خليل، إخراج حاتم علي.

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