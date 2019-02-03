بالفيديو.. "م البداية" لمحمد حماقي تجتاز 6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب

محمد حماقي

كتبت - تقى عادل

تخطت أغنية "م البداية" للفنان محمد حماقي، حاجز الـ6 ملايين مشاهدة، وذلك بعد أكثر من أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن حماقي طرح ألبومه الجديد "كل يوم من ده" في الأيام القليلة الماضية، وسجّل أكثر من 40 مليون مشاهدة

على"يوتيوب"، وضم الألبوم 20 أغنية تعاون فيهم مع كبار الشعراء ومنهم"أمير طعيمة، خالد تاج الدين، أيمن بهجت قمر"، ومن الملحنين" عمرو مصطفى، مدين"، ومن الموزعين"تميم، نادر حمدي".