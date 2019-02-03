بالفيديو.. "م البداية" لمحمد حماقي تجتاز 6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب

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محمد حماقيكتبت - تقى عادل
تخطت أغنية "م البداية" للفنان محمد حماقي، حاجز الـ6 ملايين مشاهدة، وذلك بعد أكثر من أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
يذكر أن حماقي طرح ألبومه الجديد "كل يوم من ده" في الأيام القليلة الماضية، وسجّل أكثر من 40 مليون مشاهدة
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