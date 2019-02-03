بالفيديو.. حسين الجسمي يتخطى المليون مشاهدة بأغنية "مانسيتك"

حسين الجسمي كتبت - تقى عادل اجتازت أغنية "مانسيتك" للفنان حسين الجسمي حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية كلمات وألحان: إسماعيل الفروة، توزيع: زيد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية كلمات وألحان: إسماعيل الفروة، توزيع: زيدعادل. يذكر أن الجسمي طرح أخيرًا أغنية "سير بالأبيض"، دعمًا للمنتخب الإماراتي في تأهله لكأس آسيا لكرة القدم، الأغنية كلمات: الفايز، ألحان: فايز السعيد، توزيع:حسام كامل.

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