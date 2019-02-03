حنان ابو الضياء تكتب عن: فيلم الكوميديا السوداء "موت ستالين"الذى أغضب روسيا!

عندما لاتخاف وأنت ترى سفاك الدماء "لافرنيتي بيريا"، وحاكم الاتحاد السوفيتى بالنار والدم ستالين الذى لم تنج زوجته منه ؛ وقامت أبنته سفيتلانا ستالين بتصوير بشاعته من خلال مذكراتها" فأنت بالتأكيد أما أحد افلام الكوميديا السوداء المندرجة تحت مايسمى بالهجاء السياسي، والذى بدأ من خلال الشعر في الدرجة الاولى حيث كان الشعراء يبدون غضبهم وانزاعجهم من الوضع السياسي عن طريق الهجاء والسخرية من الحاكم، وفي العصرالحديث دخل عنصر الفكاهة على الهجاء واصبح الهدف ليس فقط الهجاء ولكن اضحاك الناس أيضا عن طريق المسرحيات والأفلام و برامج الهجاء السياسي على التلفزيون.

فيلم وفاة ستالين يعد أحد افلام الهجاء السياسى للمخرج و السياريست أرماندو يانوتشي مستندا الى الرواية المصورة الفرنسية La mort de Staline ، مصورا الصراع على السلطة السوفييتية بعد وفاة الزعيم السوفييتي الثوري والسياسي جوزيف ستالين (أدريان ماكلوجلين) في عام 1953.

الهجوم على الفيلم أتخذ ذريعة مايحويه من أخطاء تاريخية، ولكن الحقيقة أننا أمام نوع من الكوميديا السوداء والتى معها قد نتقبل بعض الأخطاء حتى التاريخية ؛وفى الحقيقة أننى تحملت مآسى مافعله ستالين فى تلك الحقبة بسبب التناول الكوميدى للأحداث على عكس ماحدث معى عند مشاهدة فيلم ستالين، هو فيلم تلفزيوني تم إنتاجُة سنة 1992، من بُطولة الممثل روبرت دوفال الذي جسّد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين وفاز الفيلم بثلاث جوائز جولدن جلوب كذلك فاز الممثل روبرت دوفال بجائزة أفضل مُمثل.

تم تصوير الفيلم في بودابست، والمجر، وموسكو، وروسيا، وبالقُرب من الكرملين وصور الحياة السياسية والشخصية للزعيم السوفيتي جوزيف فيساريونوفيتش ستالين وكيف وصل إلى الحُكم وتمكن من تحويل الاتحاد السوفيتي إلى قوة عُظمى كذلك يُسلِط الضوء على سُلوك ستالين وتصفيتة لمُعارضيه وعلاقتة مع زوجتة. يَستنِد الفيلم إلى المذكرات التي كتبتها ابنة ستالين عندما كانت في الولايات المتحدة عام 1967. ....وفى الواقع أن رفض الدولة الروسية هذا العمل ليس مستغربا فلازالت هناك أماكن عديدة بروسيا تحمل صورة ستالين. أو كما قال أرماندو إيانوتشي ، واصفا وضع ستالين في روسيا:(انه حقا ينج بفعلته هذه. فلقد حجبناه بهدوء ولم نشغل أنفسنا كثيرًا بشأنه.) ...ومن المعروف أن فيلم موت ستالين بدأ التفكير به خلال مهرجان كان السينمائي 2016. تم تعيين أرماندو إيانوتشي كمخرج وكاتب مشارك، جنبًا إلى جنب مع المتعاونين المنتظمين ديفيد شنايدر، والكاتب المشارك سميث أوفإيان مارتن،وبيتر فيلوز وبدأ الإنتاج في 20 يونيو 2016 وانتهى في 6 أغسطس. وشملت مواقع التصوير كييف وأوكرانيا (للمشاهد الخارجية والخارجية من مبنى الأعداء العام ومبنى NKVD) والمملكة المتحدة (في بلايث هاوس، قاعة الماسونيون وقصر الكسندرا في لندن ، مونجيويل بارك في أكسفورد).

وتدور أحداث الفيلم بشكل كوميدى ببث راديو موسكو مقطوعة ل موزارت ؛ امر جوزيف ستالين بتسجيل الأداء. و مع عدم تسجيل المقطوعة قررت المحطة بسرعة إعادة أداء الحفل؛ هذا تتضمن جلب المارة لتكرار الصوتيات؛ و رشوة عازف البيانو ماريا يودينا

يخفي يودينا رسالة في اسطوانة التسجيل حيث يقول لستالين انه دمر البلاد. وكما يقرأه ستالين في منزله ، فيصاب بنزيف دماغي. يتم اكتشافه في اليوم التالي ويتم تنبيه أعضاء اللجنة المركزية. أول من وصل هو رئيس NKVD لافرنيتي بيريا، الذي يكتشف رسالة يودينا ، ونائب الأمين العام جورجي مالينكوف كما ذعر مالينكوف ، ترشده بيريا إلى القيادة ، على أمل استخدامه كدمية. رئيس حزب موسكو نيكيتا خروتشوف يصل مع بقية اللجنة ، باستثناء وزير الخارجية فياتشيسلاف مولوتوف ، الذي أضافه ستالين إلى واحدة من قوائم أعدائه في الليلة السابقة. يغلق بيريا قبالة موسكو ، ويتولى NKVD مهام الأمن في المدينة من الجيش السوفييتي ، ويحل محل قوائم أعداء ستالين ببلدة مولوتوف الخاصة به. يناضل خروشوف وبيريا من أجل الانتصارات الرمزية مثل السيطرة على ابن ستالين غير المستقر فاسيلي وابنته سفيتلانا.عندما يموت ستالين ، يندفع أعضاء اللجنة إلى موسكو بينما يسرق بيرنا منزل ستالين ويقتل الشهود. يذهب خروتشوف إلى منزل مولوتوف ويحاول الحصول على دعمه ، لكن مولوتوف ، المؤمن الحقيقي بالستالينية ، يعارض أي فئوية داخل الحزب. بيريا يشتري ولائه بإطلاق زوجته بولينا مولوتوفا من الحبس.

يتم تعيين مالينكوف كرئيس الوزراء الاسمي بينما يتم التحكم بدرجة كبيرة من قبل بيريا. في أول اجتماع للجنة بعد وفاة ستالين ، أعار بيريا خروتشوف عن طريق وضعه في جنازة ستالين واقتراح العديد من الإصلاحات الليبرالية التي خطط خروشوف لإدخالها. يتم وضع جثة ستالين في الولاية في قاعة الأعمدة ، في حين يتم إطلاق سراح العديد من السجناء السياسيين ويتم تخفيف القيود المفروضة على الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ، والحصول على دعم بيريا الأكثر

شعبية. يصل المارشال جورجي جوكوف ويطالب بمعرفة سبب اقتحام قوات الجيش السوفييتي في ثكنات داخل موسكو.يعلم بيريا أن خروشوف لديه معرفة بالغة مع يودينا ، الذي تم التعاقد معه لأداء الدور فى الجنازة ، ويهددهم بالملاحظة. يقترب خروتشوف من جوكوف ، الذي يوافق على توفير دعم الجيش في انقلاب للإطاحة ببيريا ، ولكن فقط إذا وافقت اللجنة. ولتقويض شعبية بيريا ، أمر خروتشوف باستئناف القطارات إلى موسكو ، مما سمح بدخول اللآلاف من المشيعين للمدينة. كما خطط ، قام حراس NKVD بإطلاق النار على الحشد حول القاعة ، مما أسفر عن مقتل 1500 شخص. وتقترح اللجنة تفويضا لضباط NKVD منخفضي المستوى ؛ بما أن بيريا يعتقد أن اللوم المرتبط بالأجهزة الأمنية سيشوهه ، فإنه يهدد اللجنة بغضب من وثائق التجريم التي جمعها بشأنها.

يخبر مولوتوف سراً خروتشوف وكاجانوفيتش أنه سيدعم الانقلاب إذا تمكنوا من الحصول على دعم الآخرين ، بما في ذلك مالينكوف.يكذب خروشوف على اللجنة وتشوكوف أيضا على أنه لديه دعم مالينكوف. فيسيطر الجيش السوفياتي ويطغى على NKVD ويتخذ مواقعه خارج قاعة المؤتمرات. كما اعتقل زوكوف ورجاله بيريا ، وأجبر خروشوف مالينكوف لتوقيع أوراق محاكمة بيريا. ويجد خروتشوف وحلفاؤه بيريا مذنبا بالخيانة والاعتداء الجنسي في محكمة الكنجر فيعدمونه. وبإحراق جثة بيريا ، يعطى خروتشوف لسفيتلانا تذكرة سفر إلى فيينا ويؤكد لها أن أخيها سيتم الاعتناء به. وبعد عدة سنوات ، يحضر خروتشوف ، وهو القائد الأعلى في الاتحاد السوفييتي الآن بعد إزاحة المتآمرين معه ، حفلة موسيقية مقدمة من يودينا ، بينما يشاهده الزعيم المستقبلى ليونيد بريجنيف.

ومن الأخطأ التاريخية بالفيلم أولا البحث عن الفتاة التى صورت مع ستالين للتصوير مع خليفته ؛ رغم أن تلك الحكاية تخص تاريخيا هتلر ؛ الى جانب أنه لم يكن NKVD موجودًا في أوائل عام 1953 ، حيث كان الشرطة السرية عبارة عن وزارة منفصلة برئاسة سيمون إجناييف ، بينما تم تعيين لافرينتي بيريا وزيرًا للداخلية في 5 مارس 1953 ، في يوم وفاة ستالين.

فمن المعروف أن بعد ثورة فبراير الروسية عام 1917 ، قامت الحكومة المؤقتة بحل الشرطة القيصرية وأنشئت ميليشيات شعبية ، في ثورة اكتوبر اللاحقة عام 1917 ، والاستيلاء على سلطة الدولة من قبل لينين والبلاشفة ،الذين قاموا بتأسيس النظام البلشفي الجديد، تحولت وزارة الشؤون الداخلية(MVD) إلى المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية(NKVD) يديرها "مفوض الشعب" إلا أن جهاز الجديد (NKVD)، كانت تطغى علية الواجبات الموروثة من الجهاز السابق (MVD)، مثل الإشراف على الحكومات المحلية، وإطفاء الحرائق، وتشكيل ميليشيات شعبية من العمال والفلاحيين يشغلها بروليتاريين يفتقرون للخبرة إلى حد كبير، ادراكاً منهم بعدم وجود قوة لحفظ الامن قام مجلس مفوضي الشعب لجمهورية روسيا السوفيتية بأنشاء شرطة سياسية سرية سميت بـ تشيكا بقيادة فيليكس دزيرجينسكي الذي اكتسب الحق في اجراء محاكمات سريعة غير قضائية وتنفيذ عمليات اعدام ، اذا اعتبر ذلك ضروريا من اجل حماية الثورة الشيوعية الاشتراكية الروسية أعيد تشكيل التشيكا عام 1922 إلى المديرية السياسية للدولة (OGPU)، في عام 1922 تم تأسيس الاتحاد السوفيتي وكانت روسيا الدولة الأكبر في الاتحاد ، المديرية السياسية للدولة (OGPU) اصبحت (المديرية السياسية المشتركة للدولة) (GPU) ، في حين ضلت المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية (NKVD) محتفظة بمهامها في إدارة المليشيات الشعبية و مختلف المسؤوليات الأخرى، في عام 1934 تم دمج جميع المديريات الامنية بجهاز المفوضية (NKVD) حتى عام 1946 ، نتيجة لذلك أصبحت المفوضية الشعبية (NKVD) مسؤولة عن جميع مرافق الاحتجاز (بما في ذلك معسكرات العمل القسري، المعروفة بمعسكرات العمل جولاج) فضلا عن واجبات الشرطة العادية، وضل الوضع على ما هو علية إلى ان بدأت عملية اعادة تنظيم الجهاز التي قام بها نيكولاي يجوف في خريف عام 1936، اضافة إلى تغيرات اخرى بين عامي 1938- 1939 حيث تم تغيير بنية الجهاز 4 مرات.

أما المرعب "بيريا " فكان رئيساً للامن السوفيتي وجهاز الشرطة السرية في عهد ستالين. بنهاية التصفية

الكبرى وهي الحملة التي نظمها ستالين لتطهير الحزب الشيوعي والمؤسسات الحكومية 1937-1938 أصبح بيريا رئيساً للبرلمان، ولاحقاً رئيساً للمفوضية الشعبية للشؤون الداخلية وفي عام 1924 قُمع العصيان الوطني الجورجي، وأعدام 10,000 شخص، على إثر هذه القسوة منح بيريا أمر الراية الحمراء كوسام استحقاق، وعُين رئيساُ لقسم الشرطة السرية OGPU في جنوب للقوقاز.في عام 1926 أصبح رئيساً للـ OGPU في جورجيا، واستقدم ليلتحق بستالين، والذي هو أيضاً من جورجيا، ويُصبح حليفاً له في صعوده للسلطة في الحزب الشيوعي والنظام السوفيتي، بعض المؤرخين ذكروا أنه بذل قصار جهده في التودد لستالين لدخول الدوائر الداخلية للنظام السوفيتي.عُين بريا سكرتيراً للحزب الشيوعي عام 1931 ولإقليم جنوب القوقاز عام 1932، وأصبح عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي عام 1934، وخلال هذه الفترة بدء بمهاجمة زملاءه الأعضاء في الحزب الشيوعي الجورجي، ومنهم كايوز ديفدرياني وكان وزيراً للتعليم في جورجيا س.س.ر حيث قام بقتل أشقاءه. والفيلم أظهر أنه لميقتل زوجته وأحتفظ به رغم أن ستالين طلب أعدامها ولعل من أجمل مشاهد الفيلم عندما طلبت أبنة ستالين أحضار حبيبها الذى أعتقل كما فعل بيريا مع زوجة كايوز ولكنه يخبها أنه قتل أثناء محاولة هربه . ومن المعروف أنه في عام 1935 أصبح بيريا من أكثر التابعين الموثوقين لدى ستالين، فثبت موقعه في حاشيته وعام 1948 جلب ستالين بيريا إلى موسكو ليصبح رئيساً للـ المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية؛ الوزارة المسؤولة بمراقبة قوى الشرطة، والتي نفذت التصفية الكبرى.

الفيلم أظهر أن نهاية ستالين كانت أثر اصابته بخلطة نتيجة لخطاب أرسلته عازفة بينانو له تدعو عليه فيها وبسبب سخريته الشدية من الخطاب أصيب بجلطة ؛ ولكن مانشر حول وفاته أن ستالين أنهار بعد عشاء مع بيريا وقادة سوفييت اخرين، ومات بعد 4 ايام، في مذكرات الوزير مولوتوف (نُشرت عام 1993) ادعى أن بيريا سمم ستالين وأنه خرج متباهياً قائلاً "لقد تخلصت منه" والدليل أن ستالين بعد أن فقد الوعي لم يتلق العلاج الا بعد مرور ساعات. وهذا مايظهر فى الفيلم ولكن بمعالجة كوميدية ؛بعد موت ستالين أصبح بريا رئيساً للوزراء وحليفه ملنكوف أصبح كقوة خلف العرش، ونيكيتا خرتشوف سكرتيراً للحزب، والذي كان يعتبر أقل أهمية من رئاسة الوزراء، و تعهد بيريا بالتحررية، وصفح عن ملايين السجناء، وفي أبريل وقع معاهدة بمنع التعذيب في سجون الاتحاد السوفيتي خلافاً لماضيه الملطخ بالدماء ، شكك البعض وخاصة بعد أحداث تمرد 1953 في شرق ألمانيا بأن بيريا يريد أنهاء الحرب الباردة وأنه تلقى الدعم من الولايات المتحدة، فأقنع نيكيتا خرتشوف وباقي القادة بمساندته ضد بيريا حتى حليفه مالنكوف تخلى عنه.في 26 يونيو 1953 اُعتقل بيريا وأصدرت المحكمة بحقه حكماً بالإعدام هو وجميع أنصاره، ويًقال أن بريا قبل إعدامه جثى على ركبتيه طلباً للرحمة، ولكنه اُعدم رمياً بالرصاص في 23 ديسمبر 1953. وفى الفيلم نجد أن شخصية خرتشوف هزلية ولكنها تتصرف بذكاء. الطريف فى الأمر أنه بعد عرض الفيلم عالميا قام محامو وزارة الثقافة الروسية، بما في ذلك ابنة مارشال جوكوف، وعين زوكوفا، والسينمائيين نيكيتا ميخالكوف، وفلاديمير بورتكو، وسيرجي ميروسينشينكو، وإيجور يوغولنيكوف، وألكسندر جاليبين، ورئيس متحف الدولة الروسي التاريخي ألكسي ليفكين ، بتقديم التماس لوزير الثقافةفلاديمير ميدينسكي لسحب شهادة الفيلم، قائلة "إن وفاة ستالين يهدف إلى التحريض على الكراهية والعداء، منتهكة كرامة الشعب (السوفياتي) الروسي، وتشجيع الدونية العرقية والاجتماعية ، مما يشير إلى طبيعة الفيلم المتطرفة. وأن الفيلم صُوِّر لتشويه ماضي روسيا بحيث يجعل التفكير في الاتحاد السوفياتي في خمسينيات القرن العشرين الناس يشعرون بالإرهاب والاشمئزاز فقط." وقال المؤلفون أن الفيلم شوه ذكرى مقاتلي الحرب العالمية الثانية الروسية. وأشاروا إلى أن النشيد الوطني كان مصحوبًا بالتعبيرات الفاحشة والمواقف الهجومية، وأن الزخارف كانت غير دقيقة تاريخياً، وأن الإطلاق المخطط له عشية الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لمعركة ستالينجراد كان "بصقًا في وجه كل من لقوا حتفهم هناك ، وكل أولئك الذين لا يزالون على قيد الحياة ".لذلك تم حظر الفيلم في روسيا وقيرجيزستان. أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان هم أعضاء الاتحاد الاقتصادي الآسيوي الوحيدون الذين عرضوا الفيلم. في أرمينيا، ولقد عرض فيلم وفاة ستالين في القسم الأساسي في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي وحصل على اشادة من النقاد.

ومخرج الفيلم أرماندو جيوفاني يانوتشي كاتب ومخرج ومذيع وكوميدي أسكتلندي من أصل إيطالي ولد في يوم 28 نوفمبر 1963 في مدينة جلاسكو في اسكتلندا، أكمل دراسته في جامعة أوكسفورد بعد دراسة قدمها عن الكتابات الفكاهية لجون ميلتون عمل مع كريس موريس في تقديم برنامج ون هاور وألذي كان يذاع على إذاعة بي بي سي اسكتلندا وثم إنتقل إلى برنامج ذا داي توداي وثم مثل في مسلسل أنت تعرفني أنت تعرفه مع ألان باتريدج وثم قدم برنامج The Saturday Night Armistice في سنة 2001.

ومن أبطال الفيلم أولجا كوريلنكو الممثلة وعارضة أزياء الأوكرانية من مواليد 14 نوفمبر 1979. أشتهرت بأداء دور الفتاة في فيلم كم من العزاء، أحد أفلام سلسلة جيمس بوند. وهي مولودة في أوكرانيا، وحصلت على الجنسية الفرنسية في عام 2001

وايضا شارك فى البطولة ستيف بوسيمي ممثل ومخرج أمريكي من مواليد 13 ديسمبر 1957، رُشح لست جوائز الإيمي ووأربع جوائز جولدن جلوب وفاز بواحدة عن دوره في مسلسل Boardwalk Empire وفاز جائزة جمعية نقاد أفلام شيكاجو لأفضل ممثل في دور مساند عام 2001 عن فيلم عالم الأشباح

أما جيفري تامبور فهو ممثل أمريكي معروف ، من مواليد 8 يوليو 1944 ، أشتهر بدوره في لاري ساندريس شو ومشاركته في فيلم سادات . وتمثيل شخصية اوسكار بلوث وجورج بلوث في المسلسل الكوميدي أرستد ديفولبمينت والشخصية المتحولة جنسيا في المسلسل Transparent.فاز جيفري بجائزة الجولدن جلوب ونقابة ممثلي الشاشة وجائزتين في حفل الإيمي ال67 وال68.