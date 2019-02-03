سهير رمزي وشهيرة تخلعن الحجاب وتظهرن بشعر اصفر!

كتب امير فتحي في الأحد 3 فبراير 2019 02:27 مساءً -

ظهرت النجمتان المصريتان شهيرة وسهير رمزي لأول مرة من دون حجاب منذ حوالي 24 عامًا، في احتفالية خيرية حضراها معًا بمناسبة “عيد الحب” في أحد المولات المصرية الشهيرة.

وظهرت النجمتان بشعر أصفر طويل قاما بتركه منسدلًا، فيما احتفظتا بملابسهما المحتشمة.

وكانت شهيرة وسهير رمزي تظهران على فترات منفصلة بـ”كاب” على رأسيهما أو حجاب قصير وبسيط يظهر شعر الرأس، ولكن من دون خلعه بالكامل قبل أن يحدث ذلك في الحفل الأخير.

سهير

وكانت الفنانة سهير رمزي قد أثارت جدلًا كبيرًا بتصريحاتها التلفزيونية بأنها ليست محجبة من الأساس، ولكنها محتشمة فقط.

وقالت إن “الناس هم من يصرون على وصفها بالمحجبة، في حين أنها انتقلت فقط من مرحلة التعري إلى الاحتشام”، إذ تحرص على عدم الظهور بأي ملابس مكشوفة وتغطي رأسها بما تختاره.

كما أكدت الفنانة شهيرة أنها حاليًا تهتم بالاحتشام فقط، لأن غطاء الرأس مختلف عليه دينيًا، والأفضل أن تحتفظ السيدة بمنطقة الوسط في الملابس.