في أول ظهور له بعد الحادث المخرج مجدي الهواري يهنئ ابنته بعيد ميلادها بصور خاصة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص المخرج المصري مجدي الهواري، على تهنئة ابنته مريم، بعيد ميلادها بنشر مجموعة صور خاصة تجمعه بها عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».

مجدي الهواري، علق على الصور قائلًا: « حبيبتي بنوتي ياللي حبيت شبهي علشان شبهك.. كل سنة وأنت طيبة يا قلبي وعقبال ألف سنة»، وحصدت الصور على الهديد من تهاني متابعيه بعيد ميلاد ابنته.

مريم هي ابنة مجدي الهواري، من الفنانة غادة عادل، وهي فتاة وحيدة على أربعة أولاد، أثمر عنها زواج استمر لمدة 20 عامًا قبل ان تعلن الاخيرة عن انفصالهما العام الماضي.

ويعد هذا هو الظهور الأول لمجدي الهواري، بعد أن نجا مؤخرًا من حادث سير خطير، تسبب في تهشم سيارته ونشر صور لها بعد الحادث معلقًا عليها بقوله: «الحمد لله».

يذكر أن آخر أعمال مجدي الهواري مسرحية «3 أيام في الساحل» من تأليف حاتم حسين، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا منذ عرضها حتى الآن، وحققت أرقامًا قياسية لم يشهدها المسرح من قبل في الإيرادات.

«3 أيام في الساحل»، يشارك فى بطولتها محمد هنيدي، بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسي، بالإضافة إلى بعض الوجوه الشابة.

تعرض المسرحية في مصر أولا لمدة شهر كامل على مسرح «موفنبيك» بمدينة السادس من أكتوبر، ثم يتم عرضها في المملكة العربية السعودية، ضمن جولة بعدد من دول الخليج العربي، ثم يسافر بعدها للعرض في الولايات المتحدة الأميركية لمدة حوالي 45 يوما.

وأعلن مجدي الهواري، مؤخرًا عن عرض مسرحية «الملك لير»، والتي يقوم ببطولتها الفنان الكبير يحيى الفخراني، لتكون العرض الثاني بعد «3 أيام في الساحل».